Британцы потребовали срочных мер из-за резкого увеличения бездомных семей с Украины | 360°

Мир 07 октября 2022, 09:26 Поделиться Telegram

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Viber Британцы потребовали срочных мер из-за резкого увеличения бездомных семей с Украины The Independent: число бездомных семей с Украины в Великобритании за месяц выросло на 22%

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За последний месяц в Великобритании почти на четверть увеличилось количество украинских беженцев, которые лишились жилья или могут остаться на улице в ближайшее время. В муниципальные службы обратились более 350 семей переселенцев. Британцы потребовали от правительства срочных мер, сообщила газета The Independent.

«Число украинских семей, которые обращаются как бездомные в английские советы, увеличилось на 22% за один только месяц, что вынуждает местные власти требовать от правительства срочных решений», — сообщили в издании.

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С конца февраля в муниципалитеты за помощью обратились около 1915 украинских семей, которые уже остались или рискуют остаться без жилья, причем из них за последний месяц — 350 семей. Благотворительные организации предупредили, что это только начало. Ситуация обострится из-за того, что подойдет к концу срок действия договоров по программе «Дома для Украины», а многие британцы не готовы продолжать в ней участвовать.

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Депутат Лейла Моран назвала такое количество бездомных украинских беженцев шокирующим и призвала правительство принять срочные меры. Муниципалитеты тоже обратились к политикам за помощью. К примеру, Ассоциация местного самоуправления Англии заявила, что «глубоко обеспокоена» это проблемой.

По программе «Дома для Украины» в Великобританию приехали около 79 тысяч человек. Британцы поселили их у себя, но спустя несколько месяцев передумали — каждый четвертый участник программы хочет выйти из нее по истечении срока контракта. Они потребовали увеличить выплаты в два раза, до 700 фунтов стерлингов (840 долларов), или искать другой способ устройства приезжих.

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