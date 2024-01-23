Мир 23 января 2024, 22:39 Британский чиновник признал, что армия РФ стала гораздо сильнее за два года проведения СВО Breaking Defense: армия РФ за два года СВО превратилась в более опытную силу РИА «Новости»

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Армия России за время специальной военной операции стала опытнее, бойцы продолжают повышать боевые навыки. Об этом сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на знакомого с ситуацией британского чиновника.

«Два года уроков ведения военных действий превратили российскую армию в гораздо более „опытную“ силу», — сказано в материале.

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Чиновник отметил, что оборонительные линии ВС РФ «хорошо возведены, хорошо защищены и хорошо скрыты». Российская армия совершенствует осуществление атак на основе разведывательных данных.

По мнению источника, из-за достижений военных России боевикам ВСУ было сложнее провести контрнаступление. Также украинцам пришлось прибегать к тактикам, соответствующим эпохе Второй мировой войны. Например, военные Украины стали больше рассчитывать на танки.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что украинский президент Владимир Зеленский показал невиданную ранее некомпетентность. Он отметил, что Запад надавил на лидера, чтобы ВСУ начали контрнаступление, не имевшее шансов на успех.