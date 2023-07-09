Мир 09 июля 2023, 03:08 Британский архиепископ нашел «проблему» в молитве «Отче наш» The Guardian: британский архиепископ Коттрелл назвал слова молитвы «Отче наш» проблемными Pxhere

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Архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл нашел «проблему» в молитве «Отче наш». По его словам, слово «отец» в молитве вносит в нее «патриархальный оттенок». Об этом сообщило The Guardian.

Во время своего выступления на заседании Генерального синода Англиканской церкви, Коттрелл заявил, что у многих верующих слово «отец» будет ассоциироваться с их родителями.

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«Я знаю, что слово „отец“ проблематично для тех, чей опыт общения с земными отцами был разрушительным и оскорбительным», — объяснил свои слова архиепископ. Слова из молитвы «Отче наш» Коттрелл назвал проблемными.

Он считает, что некоторые люди могут найти негативный окрас в этом слове. В частности, это будут те, кто «много трудился» из-за патриархального уклада жизни, пояснил священнослужитель.

Ранее неизвестные сожгли чудотворную икону Божией Матери «Будятичевская» в Волынской области на Украине. Акт вандализма совершили возле Святого источника в селе Будятичи. Чудотворную икону вандалы сожгли вместе с молитвой, которая крепилась рядом.