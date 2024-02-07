07 февраля 2024, 10:49
Британский аналитик озвучил цели ударов России на Украине
Аналитик Меркурис: ВС РФ продолжили атаковать военные объекты на Украине
Российские войска продолжили поражать военные объекты на Украине, в том числе склады и средства ПВО. Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Он обратил внимание, что ВС России выпускают ракеты только по военным объектам, в то время как украинская армия обстреливает гражданские поселения. Каждый ракетный пуск со стороны российских войск имеет военную цель, «которую можно понять», добавил специалист.
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«Они (ВС России — прим. ред.) атакуют военные объекты, склады, системы ПВО. Все имеет военную цель», — рассказал Меркурис.
Ранее российские бойцы ликвидировали склад авиационных боеприпасов, а также ударили по боевикам и технике ВСУ в 107 районах проведения СВО. ВС России обстреляли противника около населенных пунктов Токаревка и Золотая Балка, украинские военные потеряли порядка 25 бойцов. Средства противовоздушной обороны также уничтожили в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях 58 дронов ВСУ.
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