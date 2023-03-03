Мир 03 марта 2023, 19:22 Британских военных поразило уничтожение российским Су-57 самолета ВСУ с рекордной дистанции «СП»: Минобороны Британии заявило, что Су-57 сбил украинский самолет с дистанции 400 км РИА «Новости»

Читать 360tv в

Британская разведка пришла к выводу, что Россия использует в ходе спецоперации истребители пятого поколения Су-57. По данным Минобороны Великобритании, именно такой самолет сбил на днях Су-24 ВСУ, написала «Свободная пресса» со ссылкой на военный паблик Military Watch.

По данным журналистов, украинский самолет попал в зону поражения Су-57, а западная разведка не смогла оповестить его об опасности.

Реклама

Представители Минобороны Великобритании утверждают, что для уничтожения истребителя ВСУ российский пилот использовал дальнобойную ракету Р-37М, способную поражать цели на дистанции до 400 километров, отметило издание.

Реклама

По данным «Свободной прессы», это уже второй доклад британского Минобороны о Су-57, который считают новой угрозой для НАТО.

Минобороны России 2 марта сообщало об уничтожении истребительной авиацией ВКС самолета Су-24 противника в районе населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики.

В пятницу, 3 марта, ведомство опубликовало новые данные о ходе СВО за минувшие сутки. Согласно представленным сведениям, ВС России уничтожили еще один Су-24 ВСУ в районе Красноармейска.

С начала спецоперации, по информации министерства, российские военнослужащие поразили уже 394 украинских самолета, 212 вертолетов и 3313 беспилотника.