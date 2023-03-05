Мир 05 марта 2023, 18:19 Британских спецназовцев оставили без TikTok Daily Mail: бойцам спецназа Британии запретили открывать TikTok из-за угрозы шпионажа Unsplash

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Запрет на использование приложения TikTok ввело командование Специальной авиадесантной службы Сухопутных войск Великобритании. Причиной назвали угрозу шпионажа. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Daily Mail.

Журналисты выяснили что такие же приказы получили подразделения разведки и безопасности группы специального назначения, которые тесно сотрудничают с разведывательными службами королевства MI5 и MI6.

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В приказах говорится, что через приложения Китай и Россия могут раскрыть личности бойцов спецназа, секретные места на территории Соединенного Королевства и других стран. Полученные данные могут привести к срывам операций.

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Бывший офицер военной разведки, полковник Фил Ингрэм в комментарии изданию отметил, что угроза от использования мобильных приложений реальна. Он пояснил, что разведки враждебных стран могут получить данные для раскрытия сотрудников спецслужб, которые работают под прикрытием.

«Это не только данные, которые они собирают на законных основаниях. Когда пользователь дает согласие на использование приложения, он обычно не читает все пункты договора, где прописываются дополнительные данные, которые собирает программа», — отметил он.

Полковник добавил, что в статье закона о национальной разведке Китая прямо говорится, что все организации и жители страны должны помогать в сборе данных спецслужбам.

«Ни одно приложение из китайского источника не должно быть ни на каком устройстве, официальном или частном, ни одного военнослужащего. Риск компрометации данных слишком велик», — подытожил он.

Риск сбора персональных данных через TikTok также увидели в администрации президента США. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что спецслужбы Китая вполне могут использовать приложения для получения информации об американцах, что несет прямую угрозу национальной безопасности.

Запрет на использование TikTok с рабочих телефонов, а также личных гаджетов, содержащих конфиденциальную информацию, ранее ввела Еврокомиссия для своих сотрудников.