Британских солдат арестовали за торговлю наркотиками

Полиция Великобритании арестовала шесть солдат Ирландской и одного ветерана Колдстримской гвардии по подозрению в торговле наркотиками и отмывании денег. По данным Минобороны королевства, рейды по задержанию военных прошли в Хэмпшире, Беркшире, Северном Уэльсе и Северной Ирландии.

Аресты прошли всего за несколько дней до торжественных мероприятий в честь 70-летия нахождения на троне королевы Елизаветы II. Батальон Ирландской гвардии ежегодно принимает участие в торжественной параде в честь с выносом знамени, оркестром и конницей.

В Минобороны заявили, что никто из подследственных не будет участвовать в мероприятии.

«Армия не терпит никаких незаконных или мошеннических действий. Поскольку сейчас это является предметом независимого расследования Королевской полиции, дальнейшие комментарии неуместны», — говорится в сообщении пресс службы.

Один из военных на условиях анонимности сообщил журналистам, что обыски прошли не только в казармах, но и в домах военных. Он подчеркнул, что полицейские заявили, что планировали проведение операции несколько месяцев.