Мир 21 ноября 2023, 02:29 Британских депутатов напугали крысы в домах военных ES: крысы и плесень выживают британских военных из казарм Freepik

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Депутаты парламента Великобритании рассказали замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу о крысах, плесени и сырости в домах британских военных. Об этом написала газета Evening Standard.

Депутат от Либерально-демократической партии Хелен Морган заявила, что один из ее избирателей живет в казарме, «кишащей крысами».

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«В прошлом году почти пять тысяч домов военнослужащих были заражены черной плесенью, там была сырость. Год спустя слишком большое число наших военнослужащих и их семей столкнулись с такой же проблемой», — заявил депутат от Лейбористской партии Крис Элмор.

Авторы издания утверждают, что Картлидж пообещал, что в правительстве Великобритании выделят дополнительное финансирование на улучшение качества жилья военнослужащих. Он заверил, что работы по борьбе с плесенью и сыростью проведут в 60% нуждающихся в ремонте домов.

Ране издание Daily Express сообщило, что британская атомная подлодка Audacious, предназначенная для противостояния России, вот уже почти год ждет ремонта рядом с другими ржавеющими судами.