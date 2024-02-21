Мир 21 февраля 2024, 23:23 Британские журналисты раскрыли распорядок дня Байдена Daily Mail: Байден ходит на работу после упражнений на баланс РИА «Новости»

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Распорядок дня американского президента Джо Байдена раскрыли британские журналисты. Статья появилась в газете Daily Mail.

Обычно глава государства просыпается в 07:00 в спальне на втором этаже Белого дома, где зачастую находится только он и его кот. Затем Байден начинает 45-минутные упражнения с физиотерапевтом.

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«Занятия, предположительно, фокусируются на упражнениях по балансу, чтобы помочь президенту со все более неуклюжей походкой», — заявили авторы материала.

После тренировки американский лидер отправляется в Овальный кабинет и слушает ежедневный секретный брифинг. Помимо рабочих переговоров, Байден созванивается с первой леди Джилл Байден, сыном Хантером и внуками. Публичные мероприятия проходят с 10:00 до 16:00. Рабочий день президента длится до 19:00.

Байден неоднократно попадет в неловкие ситуации. Например, 18 февраля он перепутал НАТО и украинскую армию.