Британские желтые газеты нашли в обезьяньей оспе «русский след»

Оспу обезьян стали чаще выявлять у жителей западных стран. Журналисты британского таблоида Mirror заявили, что к этому могли приложить руку представители России. По всей видимости, журналисты решили словить немало «хайпа» на новой болезни: Mirror не раз проигрывали судебные иски за придуманные новости.

Авторы материала предположили, что РФ якобы рассматривала возможность использования оспу обезьян в качестве биологического оружия.

Свой вывод они подкрепили заявлением экс-полковника Советской армии микробиолога Канатжана Алибекова. Ранее он занимался разработкой биологического оружия. Однако после распада СССР Алибеков переехал в Штаты, где активно общался с местными СМИ о своей работе в Союзе.

Журналисты Mirror сказали, что Алибеков заявлял о продолжающихся экспериментах с оспой обезьян. Также микробиолог отметил, что работы созданию биологического оружия на его родине не были остановлены.

22 мая число подтвержденных случаев заражения оспы обезьян в мире выросло до 92. Их выявили в 12 странах. Еще у 28 человек заподозрили эту болезнь.