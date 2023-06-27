Мир 27 июня 2023, 04:21 Британские ВВС оценили профессионализм российских летчиков при перехвате самолетов Sky News: ВВС Британии заявили о профессионализме летчиков России при перехвате самолетов РИА «Новости»

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Российские летчики истребителей Су-27, вылетевшие на перехват британских самолетов над Черным морем, действовали «в безопасной и профессиональной манере». Об этом рассказал телеканал Sky News со ссылкой на представителя ВВС Великобритании.

«Королевские ВВС, российские самолеты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере», — процитировал телеканал собеседника.

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Российские истребители подняли в воздух после обнаружения трех британских самолетов в близи границ воздушного пространства РФ. Минобороны Британии заявило, что самолет RC-135W Rivet Joint и два сопровождавших его истребителя Typhoon выполняли «обычную операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем».

Самолеты вернулись на аэродром базирования, нарушения государственных границ России не допущено. Полет истребителей Су-27 прошел согласно международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. Опасного сближения с британскими самолетами и пересечения воздушных трасс не было, заявили в Минобороны РФ.