Британские врачи рассказали, как мир будет жить с ковидом в будущем

Ковид сохранится как эндемическая болезнь, с которой миру придется жить еще многие годы. С таким прогнозом выступили британские медики.

По прогнозу Национальной службы здравоохранения Великобритании, коронавирус сохранит темпы распространения, а его сезонные всплески будут происходить в холодное время года, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Специалисты полагают, что вакцинация поможет привести ковид в устойчивое состояние без стремительного роста госпитализаций каждые сутки.

«Мы должны подумать о том, как общество может одновременно подавлять вирус, жить с ним и достичь эндемического состояния на долгие годы», — заявили медики.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число заразившихся во всем мире превысило 253 миллиона человек, свыше пяти миллионов человек погибли. Для борьбы с коронавирусом во многих странах мира была развернута кампания по вакцинации.

Прививки врачи называют самым эффективным и надежным способом защиты. В России полностью вакцинацию завершили 57 961 578 человек, еще 63 124 096 вакцинировались первым компонентом.