Британские врачи неправильно поставили диагноз юной пациентке. Девочка умерла

Пятилетняя девочка умерла в Великобритании из-за неправильно поставленного диагноза. Врачи решили, что у ребенка простуда. На самом деле у него начинался сепсис.

Родители отвезли Аву Макфарлейн в клинику, поскольку она испытывала проблемы с дыханием и температурила. Кроме того, у девочки появилась сыпь, она постоянно хотела спать. После первого осмотра маленькой британке выписали парацетамол, ибупрофен и отпустили домой, сообщило издание Daily Mirror.

Однако после возвращения из больницы девочке стало хуже. Она покрылась пятнами, и Аву снова повезли к врачам.

Вскрытие подтвердило изъятие органов у российского подростка в Турции Подробнее

«Нам сказали, что это обезвоживание. Она была действительно вялой», — поделилась воспоминаниями мать малышки Лесли Гирринг.

Медики вводили пациентке жидкость, однако никакого результата это не принесло. Потом девочку решили ввести в искусственную кому и начали вводить антибиотики, однако состояние ее стремительно ухудшалось. Спустя день Ава умерла.

«Ава решила, что с нее достаточно. Ее сердце просто остановилось», — вспомнила Лесли.

Причиной смерти ребенка стал сепсис, который был вызван синдромом токсического шока. Полиция начала расследование по факту случившегося.