Мир 29 мая 2023, 14:18 Британские волонтеры направляли детей в клинику по смене пола без медицинских показаний — СМИ Daily Mail: волонтеры Британии без медобразования отправляли детей в клинику по смене пола Unsplash

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Руководитель британской трансгендерной благотворительной организации Сьюзи Грин, не имевшая медицинского образования, направляла детей в оскандалившуюся пару лет назад клинику по смене пола в Тавистоке. Врачебных показаний к таким решениям не было — более того, иногда врачи категорически не рекомендовали такую меру. Об этом написало издание The Daily Mail.

«Руководитель трансгендерной благотворительной организации направил детей в гендерную клинику Национальной службы здравоохранения Тавистока, даже когда их врач неоднократно отказывался это делать», — отметили журналисты, изучив более 300 страниц документов.

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По их данным, Грин активно переписывалась с директором клиники Полли Кармайкл. Глава благотворительной организации просила признать ее «профессионалом», чтобы она могла выписывать в клинику направления для молодых людей, когда от этого отказываются врачи общей практики. В одном из писем Грин пожаловалась, что врач «постоянно отказывается направлять» пациента в трансгендерное учреждение.

О клинике для трансгендеров в Травистоке стало широко известно еще в 2022 году. Проверка показала, что врачей клиники обязывали активнее проводить операции по смене пола пациентам без долгих предварительных исследований и придерживаться агрессивной гендерной политики. Стало известно, что учреждение небезопасно для пациентов. Людей, считающих себя трансгендерами, предписали перевести в региональные центры с более «целостным» подходом.