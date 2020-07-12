Британские военные вытащили упавшую в водопад корову при помощи вертолета. Видео

Живущий на северо-западе Англии фермер Мартин Смит не досчитался одной из коров после выпаса. Когда он отправился на ее поиски, то выяснил, что животное упало местный водопад Краммел Линн. Корова выбралась из воды, но подняться из расщелины в скалах она не могла.

Опасность для коровы заключалась еще и в том, что в регионе начались сильные ливни и озеро, куда впадал водопад, начало подниматься.

По словам фермера, сначала для спасения коровы он даже позвал пожарную команду, но они ничем помочь не смогли. Вытащить животное самостоятельно он тоже не смог. Дожди размыли дорогу вниз и превратили ее в жидкую грязь.

Обратиться к военным фермер решил после того, как ему не смогли помочь пожарные. На место прилетел вертолет Puma 28-й эскадры. Военные спустились вниз, обвязали корову специальной сбруей и подняли на поверхность. Видео с места опубликовала телерадиокомпания «Би-би-си».

«Это было похоже на кадры из боевика», — поделился своими впечатлениями фермер.

Командир эскадры похвалил экипаж и пояснил, что быстрое спасение животного стало возможным, благодаря мастерству военных.

Их база находится в соседнем графстве Нотармбленд. По словам командира за время пандемии военные не проходили особой подготовки, но спасение коровы стало для них проверкой их навыков.