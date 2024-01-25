Мир 25 января 2024, 07:25 Британские военные призвали подготовить армию к войне «с такой страной, как Россия» Times: Британия применит опыт подготовки ВСУ для обучения «гражданской армии» U.S. Army/Keystone Press Agency/globallookpress

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Численность британской армии следует увеличить для подготовки к полномасштабной войне. Об этом заявил глава генштаба Великобритании Патрик Сандерс, сообщила газета T he Times.

Он не уточнил, о войне с какой страной идет речь. По информации издания, британские военные обсуждают возможность вооруженного конфликта «с такой страной, как Россия».

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Сандерс указал на необходимость создания «гражданской армии», для подготовки которой можно использовать опыт обучения украинцев. По его мнению, в течение трех лет армию Британии необходимо увеличить до 73 тысяч до 120 тысяч человек, создав «стратегический резерв» из отставных военнослужащих. Начальник генштаба также призвал «обеспечить боевую готовность населения в случае необходимости».

«Многое из того, чем мы занимаемся, может использоваться как репетиция создания собственного второго эшелона», — рассказал газете один из источников.

Ранее Минобороны Великобритании проинформировало о подготовке более 38 тысяч украинских военных. Обучение бойцов ВСУ осуществлялось в рамках учебной операции Interflex.