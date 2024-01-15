Мир 15 января 2024, 10:22 Британские военные на учениях НАТО отработают действия на случай «вторжения» РФ Великобритания отправит 20 тысяч военных на учения НАТО Steadfast Defender РИА «Новости»

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Британские власти направят 20 тысяч военных для участия в маневрах НАТО «Стойкий защитник» (Steadfast Defender), которые пройдут в первой половине 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства страны.

Речь идет об отправке британских моряков, пехотинцев и пилотов на учения, которые развернут по всей Европе. В правительстве уточнили, что это крупнейшие со времен холодной войны маневры. Они включают базирование в Восточной Европе с февраля по июнь 2024 года 16 тысяч военных.

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В регион также направят танки, артиллерию, вертолеты. От ВМФ и ВВС Великобритании задействуют авианосную ударную группу с F-35B и Poseidon P8.

В военном комитете НАТО поясняли, что учения Steadfast Defender в том числе необходимы для отработки действий военных альянса в случае потенциального вторжения России на восточном фланге.

Ранее во Франции призвали уничтожить НАТО из-за стремления руководства блока развязать третью мировую войну в Европе.