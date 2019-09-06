Британские власти выпустят на свободу самую известную педофилку в стране

По данным информагентства, 49-летняя женщина весит больше 100 килограммов. В свое время она не только совершала акты сексуального насилия над детьми, но также и распространяла снимки своих жертв. По мнению властей, Джордж больше не представляет опасности для общества, поэтому ее выпускают досрочно. О ее перемещениях по стране будут уведомлены люди, чьи дети стали жертвой извращенки.