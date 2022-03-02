Британские власти разрешили задерживать российские суда

Великобритания запретила российским судам заходить в свои порты. Заперт распространили на любые корабли, которыми владеют или управляют «связанные с Россией лица». Новый закон, принятый британскими властями, также позволяет задерживать российские суда. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД Соединенного Королевства.

«Запрет российским судам заходить в британские порты и новые экономические санкции против ключевых российских финансовых учреждений, включая Центробанк, в тесном сотрудничестве с нашими союзниками приведут к деградации экономики России», — отметила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс добавил, что поручает британским портам с 1 марта «не пускать любое судно, которое ходит под флагом, зарегистрировано, принадлежит или эксплуатируется Россией».

Предпринятая мера, подчеркнули британские власти, должна «еще больше изолировать» РФ и «подорвать ее экономический потенциал».

Ранее Великобритания и ЕС объявили, что замораживают активы и резервы ЦБ РФ, хранящиеся в местных кредитных организациях.