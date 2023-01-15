Мир 15 января 2023, 16:56 Британские власти опровергли новости о передаче вертолетов Apache Украине Минобороны Британии опровергло сообщения о передаче военных вертолетов Украине Unsplash

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Лондон не предоставит Киеву военные вертолеты Apache. Об этом в своем Twitter написала журналистка Sky News Дебора Хейнс.

Ранее о предстоящей поставке Украине военной техники написал Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны.

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«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», — написала Хейнс.

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После этого Mirror удалил публикацию с сайта.

Между тем в ожидании обещанных Западом военной техники руководство Украины прорабатывает вопрос отступления из Артемовска. Об этом сообщило американское издание The Washington Post.

По сообщению издания, командование ВСУ взвешивает свои и без того истощенные силы и хочет дождаться подкрепления из США, Франции и Германии, чтобы подготовиться к новому контрнаступлению на другом участке.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» противника в зоне спецоперации.