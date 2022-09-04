Мир 04 сентября 2022, 03:10 Поделиться Telegram

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Viber Британские учителя начали делиться едой и одеждой с нуждающимися школьниками The Mirror: британские учителя начали делиться едой и одеждой с нуждающимися школьниками Unsplash

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Британские педагоги начали раздавать продукты и одежду нуждающимся ученикам. Они стали помогать детям на фоне роста стоимости жизни, сообщило издание The Mirror со ссылкой на исследование профсоюза преподавателей (NASUWT).

«Опрос показывает, что добросердечные учителя берут на себя это бремя. Согласно статистике NASUWT, 58% педагогов пожертвовали продукты питания и одежду. Еще 15% одолжили деньги детям на еду», — отметили авторы статьи.

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Таким положением дел возмутился генеральный секретарь профсоюза Патрик Роуч. По его словам, причиной тревожной ситуации стало разрушительное воздействие кризиса стоимости жизни на детей и молодежь по всей стране.

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«Это возмутительно, что мы должны видеть, как все больше и больше семей борются или не могут прокормить, одеть или обеспечить крышу над головой своих детей», — сказал Роуч.

Он призвал премьер-министра помочь молодым людям и их семьям пережить трудную осень и зиму.

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