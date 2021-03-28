Британские ученые предупредили об опасности «ковидного стыда»

Чувство стыда, которое возникает у людей при заражении коронавирусом, приводит к тому, что они никому не сообщают о своих симптомах и не дистанцируются от общества. Об этом со ссылкой на исследование ученых сообщило Daily Mail.

Ученые из Университета Лидса Беккета и Кентского университета выявили связь между чувством стыда после заражения коронавирусом и тем, что инфицированные не стремятся соблюдать социальное дистанцирование. Исследователи пришли к выводу, что люди, стыдясь своих симптомов, гораздо реже обращаются к врачам и далеко не всегда рассказывают о своем самочувствии близким.

По мнению ученых, одной из причин, по которым люди испытывают «ковидный стыд», является недоверие к правительству. Когда власти навешивают на заразившихся социальные ярлыки и клеймят в распространении инфекции, это имеет негативный эффект, отметил доктор Джованни Траваглино.

Жители Италии и Южной Кореи в плане профилактики коронавируса оказались наиболее дисциплинированными. Люди, проживающие в США, гораздо чаще игнорируют меры предосторожности.

Ранее в штате Нью-Йорк первыми в Америке ввели цифровые паспорта о вакцинации от коронавируса.