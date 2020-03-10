Британские ученые предложили заразить добровольцев коронавирусом, чтобы разработать лекарство

Предложение поступило от исследователей из компании Hvivo, которая имеет лабораторию инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле Лондона.

Каждому из 24 добровольцев предлагают выплатить по 4,5 тысячи долларов за введение штаммов вируса сниженной опасности. После этого, их переведут на двухнедельный карантин, во время которого ученые будут следить за состоянием пациентов.

Специалисты планируют тестировать различные вакцины и лекарства. Позже наиболее эффективные из них назначат заразившимся коронавирусом.