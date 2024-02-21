21 февраля 2024, 12:05
Британские уборщики нашли первые в мире компьютеры
Daily Mail: британские уборщики нашли два первых в мире персональных компьютера
Сотрудники фирмы по переработке отходов случайно нашли два первых в мире настольных компьютера во время уборки в одном из домов Лондона. Об этом сообщил The Daily Mail.
Сначала они не поняли, что это за техника. Уборщики начала искать информацию в интернете, но ничего не нашли. Им пришлось обращаться за консультацией к компьютерному эксперту. Специалист установил, что перед ним находятся «два сверхредких предмета».
Реклама
Речь идет о моделях Q1. Они являются первыми в мире полностью интегрированными настольными компьютерами с однокристальным микропроцессором. Внешне они похожи на печатные машины.
Находки передали на выставку технологий в Кингстонский университет в Суррее. Директор фирмы по переработке отходов Брендан О’Ши рассказал, что его команда находит разные ценные предметы при уборках в домах. Но такие уникальную вещи найти даже не рассчитывали.
Лондон
Переработка
Технологии
Реклама
Реклама