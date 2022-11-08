Британские спецслужбы заподозрили в причастности к взрыву на Крымском мосту | 360°

Мир 08 ноября 2022, 00:43 Британские спецслужбы заподозрили в причастности к взрыву на Крымском мосту Депутат ГД Луговой призвал проверить британца на причастность к взрыву на Крымском мосту РИА "Новости"

Читать 360tv в

Офицер британских спецслужб Кристофер Найджел Доннелли может быть причастен к взрыву на Крымском мосту. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Направил запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом», — написал депутат.

Реклама

По его словам, в произошедшем на мосту взрыве можно увидеть четкий британский след. За терактом стоят спецслужбы Запада, которые действовали по заказу властей Великобритании. Доннелли раньше участвовал в антироссийских программах.

Реклама

«В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению моста», — напомнил Луговой.

Он добавил, что в 2014 году иностранец призывал заминировать Севастопольскую бухту и развернуть у границ Крыма санитарный кордон с войсками и минами. Депутат выразил уверенность, что причастность британского офицера к теракту удастся доказать.

В начале октября на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к частичному обрушению конструкции. Несколько человек погибли.