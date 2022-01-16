Британские спецслужбы опасаются угрозы со стороны противников вакцинации

Противники вакцинации в Великобритании могут перейти к насильственным действиям. Такой вариант развития событий допустили британские ведомства, занимающиеся борьбой с терроризмом. Об этом сообщила газета The Observer со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, в настоящее время за деятельностью антиваксеров в социальных сетях внимательно наблюдают сотрудники подразделения МВД по безопасности и борьбе с терроризмом, а также отдел по борьбе с дезинформацией в составе Министерства цифровых технологий. культуры, СМИ и спорта. Согласной вновь появившейся информации, противники вакцинации от коронавируса приступили к формированию «экстремистских группировок, пропагандирующих также ненависть на расовой или национальной почве.

Источник в правительстве Соединенного Королевства объявил, что все происходящее вызывает опасения и изучается на самом высоком уровне.

«Канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона напрямую получает эти отчеты. Премьер-министр знаком с ними. Существует консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу в информационной войне. В следующий раз нам нужно будет действовать лучше», — рассказал собеседник издания.

По его словам, представители организации Alpha Men Assemble приступили к тренировкам «военного характера» для «войны с ковидной политикой правительства». В Telegram-канале организации, имеющем 7 тысяч подписчиков, последователям рассказывают, как избежать телефонной слежки и призывают к занятиям по самообороне «с участием профессионалов».

Еще одна группировка антиваксеров — Veterans 4 Freedom — обсуждает возможность «насильственного бунта» в центрах вакцинации.

Масштабная кампания Великобритании с осени 2021 года ведется масштабная кампания вакцинации населения бустерной дозой. В общей сложности ревакцинацию прошли 63,1% жителей королевства старше 12 лет (36,2 млн человек).