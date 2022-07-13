Спецназовцы Специальной авиадесантной службы ВС Великобритании (SAS) за полгода нахождения в Афганистане незаконно убили 54 человека, сообщило «Би-Би-Си». По данным издания, британские силовики регулярно устраивали расправы над безоружными людьми во время командировки.

Журналисты изучили документы, касающиеся работы эскадрильи SAS в афганской провинции Гильменд. По данным «Би-Би-Си», спецназовцы с ноября 2010 года в течение шести месяцев расправлялись над безоружными жителями Афганистана. В результате издевательств погибло 54 человека.

Источники издания рассказали, что силовики часто подбрасывали жертвам автоматы Калашникова, чтобы оправдать нападение на них. Вместо устранения боевиков, британские эскадрильи соревновались в количестве убитых афганцев, отметил собеседник агентства.

Британские спецназовцы участвуют на стороне ВСУ, рассказал американский наемник. По его словам, силовики из Великобритании «постоянно стреляют по своим».