Британские СМИ объяснили интерес Германии к российской вакцине

Публицист Константин Экнер в британском журнале The Spectator объяснил причину, почему Германия рассматривает закупку российской вакцины «Спутник V». Он считает, что это связано с кризисом поставок препаратов от других пользователей.

В странах Евросоюза распредление препаратов, разработанных компаниями BioNTech, Moderna и Pfizer идет медленно. К вакцине AstraZeneca в Германии относятся с недоверием. Вакциной в стране прививают только жителей младше 65 лет. К тому же препарат англо-шведской фармкомпании показал низкую эффективность против штамма коронавируса, обнаруженного на территории ЮАР.

И канцлер Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан, и другие представители немецкой власти заявляли, что готовы использовать российский препарат «Спутник V», но перед этим он должен получить сертификацию Европейского агентства по лекарственным средствам.

Французский медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V», которая показала, что препарат одиз из самых безопасных и эффективных в мире.