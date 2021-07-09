Британские СМИ заявили об угрозе третьей мировой войны из-за активности России и НАТО

Угроза начала третьей мировой войны на сегодняшний день велика, как никогда. Россия направила свои атомные подводные лодки в Балтийское море, а НАТО проводит учения в черноморской акватории. Об этом говорится в материале британской журналистки Имоджен Брэддик в газете The Sun.

Автор отметила, что сразу три атомных российских подводных лодки прошли в проливе Большой Бельт в Балтийском море. Они направляются в Санкт-Петербург для участия Главном военно-морском параде. Журналистка отметила, что впервые за все время проведения этого мероприятия на нем будут присутствовать три военные субмарины.

В это же время американский военный корабль Yuma вошел в акваторию Черного моря для участия в учениях НАТО Sea Breeze. В них принимают участие военные из 32 стран. Министерство обороны США заявило, что учения посвятят морскому противостоянию с противником, маневрам на суше, водолазным операциям и противолодочной войне.

По мнению автора, Россия и Североатлантический Альянс занимаются демонстрацией своей силы. Но подобное поведение может закончиться реальным противостоянием.

Журналистка напомнила, что все это происходит спустя две недели после истории с британским эсминцем Defender в Черном море. Когда российские пограничники заставили корабль сменить курс предупредительными выстрелами.