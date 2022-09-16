Британские СМИ заявили, что Путина нужно было позвать на похороны Елизаветы II | 360°

Мир 16 сентября 2022, 07:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Британские СМИ заявили, что Путина нужно было позвать на похороны Елизаветы II Independent: Путина надо было пригласить на похороны Елизаветы II для улучшения отношений сайт Кремля

Читать 360tv в

Российского президента Владимира Путина нужно было бы пригласить на похороны королевы Елизаветы II. Таким образом можно было бы попытаться улучшить отношения Великобритании и России. Такое мнение высказала обозреватель британского издания The Independent Мэри Дежевски.

Она считает, что правительство во главе с новым премьером Лиз Трасс потеряло шанс создать задел для возобновления отношений между двумя странами в будущем.

Реклама

«Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний. <…> Здесь мы имеем что-то вроде проявления мирового осуждения (России. — прим. ред.). Это лишь усугубляет, а не разрешает разногласия», — заявила Дежевски.

Реклама

Обозреватель отметила, что Путин одним из первых среди мировых политиков высказал соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II.

Журналистка напомнила, что российский президент даже опередил своего американского коллегу Джо Байдена. Президент Франции и вовсе направил свои соболезнования на следующий день.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны пройдут 19 сентября. На них приглашены лидеры и высокопоставленные лица из разных стран. По предварительным данным, российскую сторону не позвали на траурные мероприятия.

0 0 0 0 0 0