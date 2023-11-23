Мир 23 ноября 2023, 12:36 Британские СМИ уличили Украину в страхе потерять внимание Запада FT: Украина испугалась, что Запад замедлит поставки средств и оружия РИА «Новости»

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Власти Украины серьезно опасаются, что западные страны замедлят поставки оружия и выделение финансовых траншей. Об этом сообщило британское издание The Financial Times.

«Никто не сможет публично признать это, но власти Украины всерьез опасаются, что западные государства забудут про их „войну“, из-за чего поставки оружия снизятся», — указали в материале.

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Авторы статьи отметили, что также на Украине есть страх от вероятной победы Дональда Трампа на выборах в США, после чего он может пойти на «сделку с Россией».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что на Украине уже с 2014 года ощущают, что «время на исходе».

Ранее ряд СМИ сообщили, что в страны — члены Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине нового пакета помощи на 20 миллиардов долларов. Вопросы возникли, в частности, у Германии и Венгрии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключал, что основная нагрузка поддержки Украины ляжет на плечи ЕС в случае отказа США выделять средства, писал RT.