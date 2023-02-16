Мир 16 февраля 2023, 17:46 Британские СМИ уличили Польшу в желании стать лидером Европы The Times: готовая к конфликту с Россией Польша захотела стать лидером Европы Unsplash

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Польша, которая не исключает вероятность прямого военного конфликта с Россией, рассчитывает стать новым лидером на Европейском континенте. Об этом в материале для издания The Times написал журналист Роджер Бойс.

По его информации, в польский город Жешув поступают большие партии оружия.

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«Спустя несколько недель польская сторона примет немецкие танки Leopard 2, которые затем отправятся в зону конфликта на Украине. Также ожидается, что страну посетит американский президент Джо Байден. Вероятно, он благословит страну на создание самой большой сухопутной армии в Европе», — написал Бойс.

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Колумнист отметил, что желание Польши стать новым лидером в Европе отчетливо просматривается.

«Центры тяжести в Европе уходят на восток, потому что ось Франции и Германии уже выдохлась. НАТО также усиливает свои позиции именно на восточном фланге», — заключил журналист.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял о планах страны создать самую мощную и многочисленную сухопутную армию в Европе.