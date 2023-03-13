Мир 13 марта 2023, 15:47 Британские СМИ сообщили об огромных потерях войск Украины The Times: медики Украины столкнулись с невиданными для НАТО потерями Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские медики сталкиваются с большим уровнем потерь и тяжелыми ранениями. НАТО с подобным не знаком, сообщила газета The Times.

Соответствующее мнение, по информации издания, прозвучало на декабрьской конференции в Эстонии, где присутствовало 800 старших медиков из структур НАТО.

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«Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потерь, которые не знакомы НАТО», — написала британская газета.

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Как считает автор статьи, теперь у украинских медиков достаточно опыта, чтобы самим обучать коллег из НАТО.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее рассказывал о методах ВСУ по сокрытию потерь. Украинская сторона, по его данным, регулярно устраивает массовые захоронения в глубоких воронках от артиллерии и записывает погибших в пропавших без вести.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил о продолжении поставок оружия на Украину. Во время брифинга 7 марта он уточил, что в течение недели на нужды ВСУ отправят еще 10 танков Leopard 2. Министры обороны Польши и Германии ранее договорились о создании коалиции стран, имеющих танки Leopard 2 на вооружении.