Мир 23 января 2023, 03:47 Британские СМИ сообщили о размещении ВСУ танков у жилых домов в Артемовске Sky News: ВСУ пытаются спрятать танки в жилой зоне Артемовска РИА «Новости»

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Вооруженные Силы Украины пытаются скрыть танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке. Об этом сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.

«Внутри города мы видели ставящие ловушки и стягивающие подкрепления украинские войска. Ряды советских танков и бронетранспортеров спрятаны среди зданий», — отметил журналист.

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По словам Росси, украинские военнослужащие осведомлены, что ВС России сейчас находятся на окраине Артемовска и в ближайшее время могут прорвать оборону города.

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Он добавил, что украинские боевики надеются, что смогут оказать сопротивление, однако после взятия российскими войсками города Соледар рассчитывать на положительный исход битвы им не приходится.

Украинская армия продолжит удерживать контроль над Артемовском, но ее ждут огромные потери в технике и живой силе. Представители администрации Джо Байдена выразили уверенность в том, что российские военные смогут освободить Артемовск. Однако украинские власти настаивают на продолжения обороны города.