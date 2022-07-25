Британские СМИ признали, что скрывают правду об успехах России на Украине

Западные СМИ, в том числе британские издания, специально скрывают правду о крупных успехах России на Украине. Об этом в своей статье для газеты Times написал британский журналист Род Лиддл.

Он подчеркнул, что западные издания стремятся преувеличить возможности противодействия ВСУ.

«Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — подчеркнул он.

Журналист также добавил, что западные СМИ начинают уделять больше внимания воображаемым «зверствам» российских военных, когда ВС РФ совершает большие успехи.

«Такие сообщения лезут в „топ“ заголовков, искажая реальную картину боев. <…> Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету», — пояснил автор статьи.

Лиддл заключил, что западные журналисты даже не стараются беспристрастно освещать ситуацию. Вместо этого они формируют принятие желаемого за действительное.