«Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого», — написал в своей статье Уитерс.

24 ноября эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел на два километра в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» прогнал американский эсминец. Экипаж предупредили, что российский корабль пойдет на таран, если «Джон Маккейн» немедленно не уйдет в нейтральные воды. Военные США так и поступили и больше не предпринимали попыток нарушить границу.

Командование Седьмого флота США после происшествия заявило, что эсминец якобы провел «операцию по обеспечению свободы судоходства». Вашингтон не признает российскую границу в этом месте.