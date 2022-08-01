Британские СМИ предположили, что Шольц и Макрон поспорят с ЕС из-за Путина

Немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон в скором времени начнут «ссориться» с ЕС в поисках нового диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал журналист Мартин Джей в статье для издания Strategic culture.

Автор предположил, что у политиков могут появиться разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась с сотрудничеством с РФ.

«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — заявил Джей.

Он высказал мнение, что Германия уже стала подавать сигналы о желании изменить отношение к России.

«Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто „трещины“, а реальные сигналы», — сказано в материале.

Евросоюз после начала российской спецоперации на Украине принял семь новых пакетов санкции в отношении РФ. В частности, речь идет об эмбарго на нефть и уголь. Российские власти посчитали данные меры экономической войной. Путин заявлял, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его мнению, основная цель западных страны — ухудшить жизнь миллионов людей.