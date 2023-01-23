Мир 23 января 2023, 15:47 Британские СМИ оценили неожиданный визит Бориса Джонсона в Киев

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон счел большой честью возможность посетить Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написало издание The National.

Некоторые журналисты считают, что экс-премьер уехал из страны в столицу Украины из-за нового скандала, связанного с финансовыми махинациями. Лейбористы обвинили Джонсона в кумовстве при назначении своих знакомых на высокие государственные должности, написала «Политика сегодня».

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По данным издания The Times, бывший глава кабмина получил льготный кредит в размере 800 тысяч фунтов на ремонт своих апартаментов в 2020 году. Ему якобы помог Ричард Шарп, которого Джонсон порекомендовал на пост главы британской корпорации BBC. Позже представитель Джонсона, как и сам Шарп, эту информацию опровергли.

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