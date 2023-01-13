Мир 13 января 2023, 22:41 Британские СМИ обвинили собаку в кибератаке на Королевскую почту Daily Telegraph предположила, что за кибератакой на Королевскую почту стоит собака Unsplash

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Британская Королевская почта 11 января столкнулась с серьезными сбоями в работе экспортных служб. В компании пояснили, что имела место кибератака. Газета The Daily Telegraph в карикатуре на происшествие обвинила во всем собаку.

Руководство Королевской почты заявило о начале расследования, поэтому клиентам пока следует воздержаться от отправки посылок за границу. При этом доставка отправлений из других стран все еще работает, но с большими задержками. На почте напомнили о страховании посылок на сумму до 2500 фунтов стерлингов в Великобритании и 250 фунтов стерлингов за границу.

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«Мы столкнулись с перебоями в работе наших международных экспортных служб и временно не можем отправлять товары за границу. Мы настоятельно рекомендуем клиентам придержать любые экспортные товары, пока мы работаем над решением проблемы», — сообщила Королевская почта в Twitter.

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Газета The Daily Telegraph напомнила читателям, что раньше организация испытывала проблемы из-за преследования почтальонов собаками. Кибератаку они также списали на домашних животных.