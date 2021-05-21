Британские СМИ не поверили в успех россиян на Евро-2020

Фанатам сборной России посоветовали не ждать многого от выступления футболистов на чемпионате Европы — 2020. Негативно на результате россиян может сказаться перенос турнира.

Прогноз по игре сборной РФ дало британское издание FourFourTwo. В материале указано, что лучшим показателем национальной команды в новейшей истории континентальных первенств стал выход в полуфинал чемпионата в 2008 году.

Перенос Евро-2020 издание причислило к негативным факторам. Игроки российской команды постарели, а молодежь никак себя не проявила. По мнению журналистов, отечественные представители в европейских чемпионатов не в силах закрепиться в собственных клубах. Другие футболисты не торопятся уезжать за рубеж.

В статье указано, что российским болельщикам не стоит рассчитывать на многое, когда их игроки выйдут на поле. Лучшим среди игроков сборной британцы назвали Александра Головина, сыгравшего за команду 36 матчей и забившего пять мячей.

Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Одним из принимающих игры турнира городов станет Санкт-Петербург.