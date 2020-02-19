Британские СМИ намекнули на связь художника Павленского с ГРУ

Свои доводы авторы материала объяснили тем, что не мог Павленский быть настолько неблагодарен стране, которая дала ему политическое убежище, что слил в сеть интимные видео с бывшим кандидатом в мэры Парижа.

«Ну что ж, я ждал этого. The Times жирно намекнула на причастность Павленского к ГРУ», — написали пользователи соцсетей.