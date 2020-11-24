Британские СМИ: Байден попытается ослабить миграционную политику Трампа

Отмечается, что бездействие Минюста США может похоронить планы Байдена, поскольку ведомство держит в своих руках широкую власть над миграционной системой страны.

По мнению некоторых специалистов, в будущем сам Байден предпримет попытку использовать в своих интересах правосудие. В свою очередь ряд экспертов выразили уверенность, что некоторые решения Трампа не составит труда отменить.

«Это похоже на пронесшийся торнадо, только обломки повсюду. Политика, на осуществление которой ушли годы, лежит в руинах», — заметил директор Института Золберга по миграции и мобильности при новой школе в Нью-Йорке Александр Алейников.