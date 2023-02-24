Мир 24 февраля 2023, 18:22 Британские санкции против Росатома поставили под угрозу ядерную безопасность Росатом: британские санкции против госкорпорации ставят под угрозу ядерную безопасность РИА «Новости»

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Санкции Великобритании против Росатома ставят под угрозу международную ядерную безопасность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации.

«Санкции Великобритании в отношении руководства Росатома, а также ряда компаний, входящих в контур госкорпорации, не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, а ставят под угрозу международную ядерную безопасность», — отметили в корпорации.

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Росатом предпринял меры, чтобы британские санкции не повлияли на бизнес. Также в госкорпорации подчеркнули, что позиция российской атомной отрасли неизменна. Ее главный принцип — прозрачная работа в интересах партнеров и с «неукоснительным соблюдением международного и национального законодательства».

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В пятницу, 24 февраля, Великобритания расширила санкции против России. В новом пакете под ограничения попали руководство Росатома, 34 высших представителя двух самых крупных оборонных предприятия — Ростеха и «Алмаз-Антея». Также мера коснулась руководителей шести организаций, которые принимают участие в производстве или ремонте военной техники для российских вооруженных сил.