Мир 31 июля 2023, 07:14 Британские производители продолжили поставлять оборудование в Россию в обход санкций Times: Великобритания позволила экспортировать оборудование в Россию в обход санкций Pxhere

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Власти Великобритании позволили местным производителям поставлять в Россию оборудование для добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности, несмотря на публичные заявления о санкциях. Об этом говорится в материале издания The Times.

«Правительство решило не обращать внимания на экспорт в Россию оборудования, важного для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива. При этом Британия продолжает говорить, что санкционные меры против России являются самими серьезными за всю историю», — отметили журналисты.

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По их информации, в отчете за 2022 год компания Hill & Smith заявляла об отсутствии прямых контактов с поставщиками и клиентами из России. Однако экспортные данные организации свидетельствуют, что дочерние фирмы передают «Арктик СПГ 2» из России опоры труб для монтажа газопроводов.

Ранее петицию об обмене антироссийских санкций поддержали более 10 тысяч британцев.