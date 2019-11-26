Британские преподаватели решили бастовать против пенсионной реформы
Преподаватели вузов в Великобритании вышли на улицы, выступая против нового порядка расчета пенсионных отчислений. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на The Independent.
Из-за забастовки преподавателей занятия в университетах приходится отменять.
Руководитель британского преподавательского профсоюза Джо Грейди заявила, что бастующим не нравится уменьшение заработной платы и повышение пенсионных отчислений. Преподаватели также отмечают ухудшение условий труда.
Исполняющая обязанности министра образования страны Анджела Рейнер обратила внимание на то, что преподавательские протесты нарушают учебный процесс. Однако профсоюз ответил: «Предложите что-то получше, тогда не будет беспорядков».
Грейди подчеркнула, что забастовка может длиться до нового года, если стороны не придут к соглашению. Продолжительные протестные акции могут сорвать экзамены в стране.