Британские преподаватели решили бастовать против пенсионной реформы

Из-за забастовки преподавателей занятия в университетах приходится отменять.

Руководитель британского преподавательского профсоюза Джо Грейди заявила, что бастующим не нравится уменьшение заработной платы и повышение пенсионных отчислений. Преподаватели также отмечают ухудшение условий труда.

Исполняющая обязанности министра образования страны Анджела Рейнер обратила внимание на то, что преподавательские протесты нарушают учебный процесс. Однако профсоюз ответил: «Предложите что-то получше, тогда не будет беспорядков».

Грейди подчеркнула, что забастовка может длиться до нового года, если стороны не придут к соглашению. Продолжительные протестные акции могут сорвать экзамены в стране.