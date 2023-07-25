Мир 25 июля 2023, 00:28 Британские полицейские годами склоняли к активисток к сексу — СМИ Daily Mirror: британские агенты под прикрытием склоняли активисток к сексу и исчезали Freepik

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Британские полицейские под прикрытием долгое время наблюдали за политическими активистками и вступали с ними в интимную близость. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

О подобной схеме рассказали около 20 обманутых женщин. Блюстители порядка специально заводили с ними роман, а через некоторое время обрывали контакты. Например, сотрудник полиции Марк Дженнер пять лет встречался с членом Центра Колина Роуча в Хакни, в котором собирались активисты.

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Однажды Дженнер заявил «возлюбленной» о странном отъезде на фоне психологического состояния и исчез. Женщина наняла частного детектива и выяснила, что у экс-избранника есть супруга и дети.

После этого активистка узнала и о других пострадавших. Известно, что как минимум шестерых женщин склоняли к сексу по вышеуказанной схеме. В коллективном иске против полицейских жертвы потребовали 64 миллиона евро. Около 10 агентов попали под следствие.

Ранее итальянский политик признался, что состоял в отношениях с сотнями женщин. После личного откровения его попросили покинуть пост.