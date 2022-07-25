Британские пенсионеры начали выходить на работу из-за высокой инфляции в стране

Специалисты британского Управления национальной статистики (ONS) выяснили, что все больше жителей страны старше 50 лет начинают искать работу. Из-за роста цен в прошлом году дополнительный источник доходов искали или нашли на 116 тысяч человек больше, сообщила газета The Guardian.

Больше половины от общего числа соискателей приходится на мужчин старше 65 лет — их стало на 8,5% больше. Почти на 7% выросло количество женщин из этой же возрастной группы, которые также ищут или уже нашли работу.

«Все большее число пенсионеров чувствуют себя беднее, чем раньше, при этом доверие потребителей находится на рекордно низком уровне, а покупательная способность ежемесячно снижается», — объяснил резкий прирост экономически активного населения глава сообщества для людей старше 50 лет Rest Less Стюарт Люис.

В Великобритании зафиксировали рекордные темпы инфляции. Она ускорилась до 9,4%, добравшись до рекордной отметки 1982 года.