Мир 30 декабря 2022, 05:59 Британские парламентарии развлекались с женщинами на деньги налогоплательщиков — СМИ Times: члены парламента Британии развлекались с женщинами на деньги налогоплательщиков Unsplash

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Членов парламента Великобритании, предположительно, уличили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов, сообщил обозреватель газеты The T imes Генри Зеффман.

Парламентариев предупреждали о недопустимости такого поведения из-за угрозы шантажа, добавил журналист. По мнению Зеффмана, громкий секс-скандал станет причиной вопросов к межпартийным парламентским группам.

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Они организуют командировки, которые финансируются за счет бюджета Британии. Фактически политики развлекались с женщинами за счет простых налогоплательщиков.

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«Плохое поведение просто ошеломительно», — поделился с газетой источник в правительстве Соединенного Королевства.

По его словам, если недружественные страны получат компрометирующие снимки, это будет большой проблемой. Ситуация особенно неудобная на фоне глубокого энергетического кризиса, о котором говорил король Карл III в своем обращении к нации.