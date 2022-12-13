Мир 13 декабря 2022, 21:55 Британских морпехов назвали участниками тайных операций на Украине The Times: британские морпехи участвовали в тайных операциях на Украине Pxhere

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Морпехи из Великобритании принимали участие в тайных операциях на Украине. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на слова генерал-лейтенанта Роберта Магоуэна.

До мая военный командовал морскими пехотинцами. По его словам, бойцы участвовали в эвакуации британского посольства из Киева в Польшу еще в январе. В апреле морпехи вернулись в страну и занимались восстановлением дипломатической миссии, обеспечивая защиту особого персонала.

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«На обоих этапах они поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска», — сказал генерал.

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Магоуэн пояснил, что британских военных перекинули на Украину, чтобы поддержать дипприсутствие Лондона в стране. Морпехи не выполняли никаких боевых задач, добавил он.

Сам Магоуэн командовал британскими силами морской пехоты с апреля 2021 по май 2022 года.

Издание Express накануне сообщило, что в Великобритании резко возросло число бездомных среди украинских беженцев. Британцы стали отказываться принимать переселенцев из-за роста инфляции.