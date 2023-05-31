31 мая 2023, 14:52
Британские медики тайно передавали данные пациентов соцсети Facebook — СМИ
Observer: британская медслужба передавала данные пациентов соцсети Facebook для рекламы
Сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании передавали персональные данные пациентов социальной сети Facebook*, сообщила британская газета The Observer. По данным издания, проходившие лечение не давали согласие на распространение информации о себе.
Журналисты выяснили, что представители соцсети получали нужную им информацию при помощи скрытых инструментов отслеживания на сайтах NHS. Длительный слив данных привел к тому, что пользователи Facebook* начали видеть таргетированную рекламу на основе своих заболеваний.
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Ситуацию придали огласке, и в Национальной службе здравоохранения страны начали удалять инструменты соцсети со своих сайтов. Программы убрали уже в 17 из 20 трастов, которые обслуживают более 22 миллионов пациентов. Некоторые управления объяснили утечку данных незнанием принципов работы инструментов Facebook, представители еще семи подразделений уже извинились за причиненные неудобства.
Ранее в Ирландии корпорацию Meta** оштрафовали за утечку персональных данных. Компания заплатит 413 миллионов долларов.
*Facebook — социальная сеть принадлежат компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.
**Корпорация Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.
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